Мост через Малую Похабиху в Слюдянке реконструируют за 44 миллиона рублей

Слюдянка, 07.05.20 (ИА «Телеинформ»), – ООО «СтатусСиб», зарегистрированное в Слюдянке, выиграло электронный аукцион на проведение работ по реконструкции автомобильного моста через реку Малая Похабиха на 107 км автодороги Р-258 «Байкал».

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, общая стоимость работ составит 43 млн 929 тысяч 110 рублей. Подрядчик должен будет до 30 ноября 2021 года полностью демонтировать уже существующий мост, очистить русло реки, построить новый мост со всеми коммуникациями (освещение, водоотведение и тд.) и благоустроить прилегающую территорию.

Известно, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части заявки было принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе (ч.13 ст.69 Закона № 44-ФЗ). Работы должны быть начаты сразу после заключения контракта с победителем электронного аукциона.