Мост через реку Малая Иреть, разрушенный наводнением, восстановили в Черемховском районе

Черемховский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Автомобильный мост через реку Малая Иреть, разрушенный во время наводнения, восстановили в Черемховском районе. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Как передает пресс-служба главы региона, длина моста – 60 метров. В ходе ремонта строители заменили опоры, возвели металлические пролетные строения. На восстановление объекта Тунгусскому муниципальному образованию была предоставлена субсидия из средств областного бюджета 60 млн рублей. Софинансирование местного бюджета составило 0,1%.

Мост был разрушен в июне 2019 года. Он соединял улицы Заречная и Октябрьская села Тунгуска. В результате населённый пункт был разделён на две части: отрезанными друг от друга оказались почти 400 жителей правого и левого берегов.

Этот объект стал первым мостом, пострадавшим от наводнения, который восстановили в текущем году. В наступившем строительном сезоне в Иркутской области на автодорогах регионального и местного значения отремонтируют еще 12 мостов, 75 километров пути и уложат восемь водопропускных труб.

Средства на проведение работ выделены из областного бюджета и переведены в муниципальные образования. Субсидии составляют 218,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог, 226,1 млн рублей - на восстановление искусственных сооружений.