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15.05.2018

На 10 дней меняется расписание нескольких электричек в Приангарье

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 15 по 25  мая на ВСЖД изменится расписание пригородных электропоездов №6411 и 6413 Зима – Тулун, №6410 и 6414 Тулун – Зима, а также №6302 Мальта – Большой Луг.

Пригородный поезд №6411 в эти дни будет отправляться со станции Зима в 8:01 вместо 7:20,  прибывать на  ст. Тулун в 10:15.

№6410 будет отправляться со станции Тулун в 7:08, прибывать на станцию Зима в 9:37.

№6413 будет отправляться со станции Зима в 17.32, прибывать на станцию Тулун 19.58.

№6414 будет отправляться со станции Тулун в 16.35 вместо 17.30, прибывать на станцию Зима в 19.03.

№6302 будет отправляться со станции Мальта в 5.05 и прибывать на станцию Большой Луг в 8.16 вместо 8.06, кроме воскресенья.

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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