На автодороге Иркутск – Улан-Удэ – Чита почти на год ограничат движение

Иркутская область, Бурятия, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» с 5 ноября 2018 года до 15 октября 2019 года будет ограничено движение по виадуку через Ущелье в связи с капитальными ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Байкал».

Речь идет об участке со 156-го по 157-й километры трассы. Там будут установлены требуемые дорожные знаки. За это время предполагается откапиталить два искусственных сооружения на участке дороги.