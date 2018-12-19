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20.12.2018

На дорогах Приангарья в 2019 году намерены запустить 60 комплексов фиксации нарушений ПДД

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году планируется запустить 60 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской области сообщил начальник управления автомобильного транспорта МинЖКХ региона Денис Шуваев.

Кроме того, по его словам, на федеральных дорогах, расположенных на территории области, будут запущены в эксплуатацию девять рубежей контроля. Всего в Приангарье с 2019 года должны будут функционировать 118 комплексов фиксации, задача которых – ликвидация очагов аварийности, сообщает пресс-служба губернатора области.

К слову, по итогам работы системы фиксации за 11 месяцев этого года зарегистрировано более 295 тысяч нарушений ПДД, в основном превышение скорости на 20 км, но не более 40 км. Также по программе «Безопасный город» в этом году выполнена модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским садам, школам и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожной разметкой. Речь идет о таких населенных пунктах, как Большая Елань, Сосновка, Буреть Усольского района, Лохово, Верхний Булай, Зерновое, Рысево Черемховского района, Куйтун и Усть-Уда.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Иркутской области Василия Алексеева, согласно указу президента РФ, определены цели и задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках реализации поставленных вопросов на дорожной сети области необходимо снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в два раза по сравнению с 2017 годом и смертности на дорогах – в 3,5 раза.

По итогам рассмотрения вопроса было принято решение провести анализ региональных и муниципальных программ, запланированных на 2019 год, для определения их влияния на достижения целей по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения.

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