На дороге Усть-Кут-Киренск из-за большегруза обрушился мост через реку Макаровка

Киренский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе вечером 3 декабря во время движение большегруза обрушился мост через реку Макаровка. Для водителей легковушек организован объездной маршрут через реку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как оказалось, 39-летний водитель большегруза «Скания» нарушил требования установленных дорожных знаков «Движение грузовых транспортных средств запрещено». Машина, к счастью, не упала вниз, задней частью повиснув над пропастью. Никто не пострадал.

Сейчас на 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск движение затруднено. Экипажи ГИБДД осуществляют круглосуточное дежурство в районе моста, регулируют дорожное движение и оказывают помощь водителям, в том числе и в виде обогрева.

На участке автодороги по обе стороны моста установлены предупреждающие дорожные знаки. Специалисты принимают меры к ликвидации последствий аварии и полноценному восстановлению движения на участке дороги, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.