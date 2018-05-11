На две недели поменяется расписание поездов от Шубы до Улан-Удэ

Тулунский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 14 по 27 мая изменяется расписание следования пассажирских поездов на участке от станции Шуба в Тулунском районе до станции Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В эти дни поезда будут проходить некоторые участки дороги с отклонением от постоянного расписания от 1 минуты до 1 часа.

Несколько поездов дальнего следования будут прибывать на станции раньше действующего расписания в интервале от 1 до 39 минут, другие напротив будут следовать с задержками от 1 до 60 минут.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» .