На Иркутском авиазаводе подняли в небо четвёртый МС-21

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На аэродроме Иркутского авиационного завода 25 декабря состоялся первый полёт четвёртого самолёта МС-21-300, предназначенного для лётных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ИАЗ. Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте около 3 тысяч метров при скорости около 500 км в час. Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме. При постройке машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолётов МС-21-300. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил: – 2019 год был продуктивным для всех участников программы МС-21. Три самолета успешно проходят лётные сертификационные испытания по российским и европейским нормам. Изготовлены крупногабаритные панели из российских композитов. Самолёт МС-21-300 с комфортабельным пассажирским салоном впервые был представлен на МАКС-2019. Лайнер получил позитивные отзывы специалистов и тепло встречен широкой общественностью. Как отметил председатель Совета директоров ПАО «ОАК» Анатолий Сердюков, МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1 тысячи самолетов в этом сегменте, в мире – порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа.– При этом по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний. Отмечу, что воздушное судно создается при участии широкой кооперации предприятий Ростеха. В частности, холдинги Госкорпорации производят более 50% всей авионики авиалайнера, обеспечивают поставки титановых и композитных изделий. Кроме того, Объединенная двигателестроительная компания является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета, летные испытания с которым запланированы на 2020 год, – подчеркнул Анатолий Сердюков. СПРАВКА: МС-21 – среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Первый полет провели 28 мая 2017 года. Сейчас машину испытывают, в 2020 году планируется сертификация в России, затем в Европе. Пакет твердых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин. Планируется, что заказчикам первые самолеты начнут поступать во второй половине 2021 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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