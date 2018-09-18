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Транспорт
19.09.2018

На Култукском тракте из-за снега ограничили движение транспорта

Слюдянский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе на участке с 51 по 87 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» ввели ограничение транспорта из-за снега. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Ограничение ввели в 9.10. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют ручное регулирование движения транспорта.

О том, что в районе слюдянского посёлка Култук выпал снег, сообщают и пользователи соцсетей.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Иркутской области сохранится нестабильная погода с осадками, в том числе, в виде мокрого снега, и ветрами.

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В Слюдянском районе из-за снега ограничили движение транспорта

 

Слюдянский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе на участке с 51 по 87 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» ввели ограничение транспорта из-за снега. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

 

Ограничение ввели в 9.10. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют ручное регулирование движения транспорта.

 

О том, что в районе слюдянского посёлка Култук выпал снег, сообщают и пользователи соцсетей.

 

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Иркутской области ожидается нестабильная погода с осадками, в том числе, в виде мокрого снега, и ветрами.

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