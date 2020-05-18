На Култукском тракте начинают строить обход Мотов и Чистых ключей

Шелеховский район, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе в 2020 году проведут геодезические работы на строительстве нового участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в обход посёлков Моты и Чистые ключи. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Новый участок Р-258 с 26 по 47 километр станет короче существующего почти на километр, его протяжённость составит 19,2 км. Проектом предусмотрено возведение двух мостов, путепровода и подземного пешеходного перехода.

На 2020 год на месте будущей трассы запланирована геодезическая разбивка. В скором времени начнётся вырубка леса на территории площадью 75 гектаров.

Объект планируется к сдаче в 2024 году. Напомним, Новая дорога пойдёт по более плавной траектории, увеличится радиус поворотов, уклон проезжей части станет меньше. Это уже второй строящийся объект на Р-258, который позволит спрямить горный серпантин на Култукском тракте.

Первым стал участок с 47 по 56 километр, рабочее движение по нему откроют в августе 2020 года. Постепенное приведение к нормативному состоянию, пролегающего по горной местности, повысит безопасность проезда. Всего в 2019 году на трассе «Байкал» произошло 36 ДТП. В них погибло 11 человек и 53 пострадало. По сравнению с показателями 2018 года, отмечено снижение аварийности на 12 процентов. Сократилось количество погибших и пострадавших на 38 и 15 процентов соответственно.