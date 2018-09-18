ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Транспорт
19.09.2018

На Култукском тракте сняли ограничение движения, введенное из-за снегопада

Слюдянский район, Шелеховский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском и Шелеховском районах на федеральной автодороге Р-258 снято ограничение на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, ограничение для большегрузов и общественного транспорта на Култукском тракте ввели сегодня, 19 сентября, в 9.10. В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают регулировать дорожное движение в ручном режиме.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске