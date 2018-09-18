На Култукском тракте сняли ограничение движения, введенное из-за снегопада

Слюдянский район, Шелеховский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском и Шелеховском районах на федеральной автодороге Р-258 снято ограничение на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, ограничение для большегрузов и общественного транспорта на Култукском тракте ввели сегодня, 19 сентября, в 9.10. В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают регулировать дорожное движение в ручном режиме.