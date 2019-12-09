На Лене открыта ледовая переправа «Киренск-Алексеевск»

Киренский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - После технического освидетельствования допущена к эксплуатации ледовая дорога в Киренском районе на реке Лене.

Переправа «Киренск – Алексеевск» при благоприятных погодных условиях и удовлетворительном состоянии ледового полотна будет функционировать до весны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. По ней разрешен проезд автомобильного транспорта весом до пяти тонн.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что режим работы ледовой переправы, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, а также скоростной режим устанавливаются эксплуатирующей организацией с учетом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лед. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах. Границы переправы обозначаются ограничительными маркировочными вехами. Ежедневно утром и вечером производится замер толщины льда и дается оценка его структуре. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил при движении транспортных средств по ледовым дорогам:

• Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч;

• Перед выездом необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле, приоткрыть двери;

• На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать развороты, обгоны, заправку транспортных средств горючим;

• Перемещение автомобилей при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;

• На переправе запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, выезжать за оградительные вешки.

Инспекторы ГИМС обращаются к населению с рекомендацией воздержаться от выездов на лёд вне официально оборудованных ледовых переправ – это опасно для жизни. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.