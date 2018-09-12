|Транспорт
|13.09.2018
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В проект МС-21 до 2025 года намерены вложить более 460 миллиардов рублей
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Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На программу по созданию российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта нового поколения МС-21, который собирают в Иркутске, в ближайшие семь лет уйдёт более 460 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщают РИА-Новости.
– Это важный для развития отрасли проект реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 миллиардов рублей, – сказал он на совещании на Иркутском авиационном заводе.
Юрий Борисов напомнил, что для МС-21 был создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя – ПД-14.
– Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твёрдых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолётов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям, – сказал вице-премьер.
Он заявил, что серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что авиалайнер может быть оснащён новым бортовым комплексом обороны (БКО), который разработают специально для этого самолёта.
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