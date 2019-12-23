На ремонт 11 километров Голоустненского тракта из бюджета будет выделено 400,7 млн рублей

Иркутский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта автодороги «Иркутск – Большое Голоустное» на участке с 75-го по 86-й километр в Иркутском районе.

Общая стоимость закупки составляет 400 млн 743 тысяч 180 рублей. Средства будут выделены из бюджета Иркутской области.

В аукционной документации указано, что ремонт участка дороги должен быть завершен до 30 октября 2021 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 января 2020 года. Аукцион пройдет на площадке РТС-тендер 13 января в 13:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Голоустненский тракт, общая длина которого составляет 110 километров, полностью приведут в нормативное состояние и заасфальтируют к 2023 году.