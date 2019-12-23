|Транспорт
|24.12.2019
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На ремонт 11 километров Голоустненского тракта из бюджета будет выделено 400,7 млн рублей
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Иркутский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» объявила
Общая стоимость закупки составляет 400 млн 743 тысяч 180 рублей. Средства будут выделены из бюджета Иркутской области.
В аукционной документации указано, что ремонт участка дороги должен быть завершен до 30 октября 2021 года.
Заявки на участие в торгах принимаются до 13 января 2020 года. Аукцион пройдет на площадке РТС-тендер 13 января в 13:00.
Напомним, ранее сообщалось, что Голоустненский тракт, общая длина которого составляет 110 километров, полностью приведут в нормативное состояние и заасфальтируют к 2023 году.
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