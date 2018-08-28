На севере Иркутской области отремонтировали мост на трассе Вилюй

Нижнеилимский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе на автодороге А-331 «Вилюй» ввели в эксплуатацию мост через реку Иреек. Работы на объекте велись опережающими темпами, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Мостовики отремонтировали пролетные строения, береговые и промежуточные опоры и мостовое полотно, уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов на искусственном сооружении. Кроме того, построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой.

Для повышения безопасности дорожного движения установили барьерное и перильное ограждения. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина перехода составляет 60 м, габарит проезжей части – 11,5 м.

Всего в 2018 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» отремонтирует семь искусственных сооружений на подведомственной сети дорог в Иркутской области.

СПРАВКА:

Трасса «Вилюй» связывает крупные месторождения полезных ископаемых и нефтегазовые производства в юго-западной части Якутии и на севере Иркутской области, а также соединяет федеральные автомобильные дороги А-360 «Лена», Р-504 «Колыма» и Р-255 «Сибирь».

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные дороги, проходящие по территории Иркутской области общей протяженностью 1567 километров. Это участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». На подведомственной сети находится 140 мостовых сооружения, 1580 водопропускных труб, а также 34 путепровода.