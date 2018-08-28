|Транспорт
|29.08.2018
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На севере Иркутской области отремонтировали мост на трассе Вилюй
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Нижнеилимский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе на автодороге А-331 «Вилюй» ввели в эксплуатацию мост через реку Иреек. Работы на объекте велись опережающими темпами, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Мостовики отремонтировали пролетные строения, береговые и промежуточные опоры и мостовое полотно, уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов на искусственном сооружении. Кроме того, построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой.
Для повышения безопасности дорожного движения установили барьерное и перильное ограждения. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина перехода составляет 60 м, габарит проезжей части – 11,5 м.
Всего в 2018 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» отремонтирует семь искусственных сооружений на подведомственной сети дорог в Иркутской области.
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