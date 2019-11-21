На севере Иркутской области отремонтировали несколько участков трассы «Вилюй»»

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский филиал Упрдор «Прибайкалье» ввел в эксплуатацию несколько объектов ремонта федеральной автодороги А-331 «Вилюй». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Так, досрочно введен в эксплуатацию участок трассы с 202-го по 207-й км. В рамках ремонта выполнено восстановление дорожной одежды из асфальтобетона, обочин, откосов. Расчищены, нарезаны и укреплены кюветы. Отремонтировано пять примыканий и четыре автопавильона, а также светофор и автономное освещения на пешеходных переходах.

В рамках капитального ремонта на участке с 330-го по 337-й км автодороги Братск – Усть-Кут выполнено усиление и устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. Новая дорожная одежда выполнена с использованием асфальтобетона. Аналогичные работы дорожники произвели на первом этапе ремонта на участке с 357-го по 380-й км. Кроме того, здесь отремонтированы примыкания, восстановлены обочины, существующие кюветы укреплены щебнем. Ремонт 23-километрового объекта продолжится в 2020 году.

В общей сложности на трех участках отремонтированы 16 водопропускных труб. На отрезке с 330-го по 337-й км две железобетонные трубы заменили на стеклопластиковые. Восстановлена система отвода и сброса воды с проезжей части, укреплены кюветы и обочины. Для повышения уровня безопасности дорожного движения везде восстановлено барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка.

Мост через ручей Пихтовый, расположенный на 281-м км трассы «Вилюй», был отремонтирован на месяц раньше срока. Движение по нему открыли в середине октября. Мостовики заменили пролетные строения, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно, уложили новое покрытие проезжей части и заменили на искусственном сооружении деформационные швы. Кроме того, построена новая система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой. Установлено новое барьерное и перильное ограждения. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт массой 80 тонн. Длина мостового сооружения составляет 40,3 метра, габарит проезжей части – 10 метров.

К концу 2019 года в нормативное состояние приведено 93 км автотрассы «Вилюй» и три моста. Капитальный ремонт федеральные дорожники провели на 43 км, отремонтировано 25 км автодорог, слоями износа защищено 24,5 км. Кроме того, для ремонта семи водопропускных труб применили инновационную технологию санации стеклополимерным волокном.