На севере Иркутской области запустили новый пассажирский маршрут на реке Лена

Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Для жителей насёленных пунктов Киренского и Усть-Кутского районов, расположенных вдоль реки Лены, открыли новый маршрут внутреннего водного транспорта «Осетрово – Визирный – Осетрово». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Кроме основных пунктов в порту Осетрово Киренска и посёлка Визирный корабль будет останавливаться в посёлках Коршуново, Мироново, Петропавловск, Алексеевск.

Перевозку будет осуществлять ООО «Судоходная компания «Витим – Лес» пассажирским судном «Полесье-20», на котором может разместиться 40 пассажиров. В один день маршрут осуществляется вниз по Лене, на следующий – вверх по реке.

В навигацию 2019 году по маршруту планируется совершить 124 рейса. Субсидия перевозчику из областного бюджета составит 24,2 млн рублей. Стоимость одного билета – одна тысяча рублей.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта отметили, что судоходной компанией «Витим-Лес» в названных населенных пунктах были подготовлены и установлены дополнительные плавучие пристани для посадки и высадки пассажиров – дебаркадеры.