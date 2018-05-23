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24.05.2018

На трассе «Вилюй» отремонтируют 76 километров дороги

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году на трассе «Вилюй» на севере Иркутской области отремонтируют участки общей протяженностью 76 км. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Здесь заменят и усилят дорожную одежду, отремонтируют водопропускные трубы, восстановят водоотвод, укрепят обочины, откосы и кюветы. Для повышения уровня безопасности дорожного движения установят дорожные знаки и сигнальные столбики, заменят барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в конце октября 2018 года.

На время ремонта на всех участках введены временные ограничения движения транспорта, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием или участием регулировщиков и снижением скоростного режима. В некоторых местах будут обустроены временные объездные дороги.

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