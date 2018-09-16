На трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе временно перекроют движение

Усть-Кутский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде, расположенном на 516-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» в Усть-Кутском районе, 17 и 18 сентября с 11:00 до 14:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», причина этого – ремонтные работы, проводимые ОАО «РЖД». Оперативный дежурный ФКУ Упрдор «Прибайкалье» (звонить при возникновении нештатной ситуации): (3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.