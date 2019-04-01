ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Транспорт
02.04.2019

На участке автодороги в Нижнеилимском районе временно остановят движение

Нижнеилимский район, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» информирует, что 4 апреля 2019 года с 12:00 до 12:10 на 436 км федеральной автомобильной дороги А-331 в Нижнеилимском районе будет перерыв в движении всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба организации, причиной этого станут буровзрывные работы, проводимые ДСИО в карьере «Еланный», расположенном вблизи федеральной трассы «Вилюй» на участке Тулун – Братск – Усть-Кут.

Оперативный дежурный ФКУ Упрдор «Прибайкалье» (звонить при возникновении нештатной ситуации): (3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске