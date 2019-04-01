На участке автодороги в Нижнеилимском районе временно остановят движение

Нижнеилимский район, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» информирует, что 4 апреля 2019 года с 12:00 до 12:10 на 436 км федеральной автомобильной дороги А-331 в Нижнеилимском районе будет перерыв в движении всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба организации, причиной этого станут буровзрывные работы, проводимые ДСИО в карьере «Еланный», расположенном вблизи федеральной трассы «Вилюй» на участке Тулун – Братск – Усть-Кут.

Оперативный дежурный ФКУ Упрдор «Прибайкалье» (звонить при возникновении нештатной ситуации): (3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.