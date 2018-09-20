На участке Слюдянка-Ангасолка с рельсов сошел товарняк, ожидаются задержки пассажирских поездов

Слюдянский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На участке ВСЖД Слюдянка – Ангасолка 21 сентября в 9.43 местного времени с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, состав перевозил различный груз и направлялся в сторону Иркутска.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, на место происшествия оперативно выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный.

Пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации нет. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.