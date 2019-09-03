На улицы Братска вывели три новых троллейбуса

Братск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Центральном районе Братска со 2 сентября курсируют три новых троллейбуса. Экологически чистая техника была приобретена в 2019 году по городской программе «Транспорт», она пополнила парк муниципального Братского троллейбусного управления.

Как сообщает пресс-служба администрации города, троллейбусы были доставлены железной дорогой с завода-изготовителя в Вологде. Они прошли технический осмотр, подготовку к выходу на городские маршруты.

Отмечается, что современные и комфортные низкопольные троллейбусы приспособлены для эксплуатации в условиях Сибири, в том числе, в салоне установлены дополнительные обогреватели. Для удобства маломобильных пассажиров они оборудованы специальным откидным пандусом, которым можно воспользоваться, нажав кнопку вызова водителя на поручне. Еще одно новшество – USB-канал, который позволяет заряжать телефон прямо во время поездки.

Троллейбусы приобретены в лизинг с рассрочкой платежей на три года.