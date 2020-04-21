На ВСЖД 22 апреля изменится расписание электрички «Нижнеудинск-Тулун»

Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне распространения коронавируса в России и повышения курса доллара США новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Иркутской области не спешит за подешевевшими авто, а напротив стал активнее покупать машины с относительно высокой ценой. Об этом сообщает автомобильный портал «Дром».