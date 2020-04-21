|Транспорт
|21.04.2020
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На ВСЖД 22 апреля изменится расписание электрички «Нижнеудинск-Тулун»
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Нижнеудинск, Тулун, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге 22 апреля изменится расписание пригородного поезда №6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, со станции Нижнеудинск поезд будет отправляться в 8:53, на станцию Тулун будет прибывать в 11:14. Разница с действующим расписанием составит +1 час 8 минут. Время указано местное.
Изменения связаны с проведением работ по модернизации участка Нижнеудинск – Уда-2.
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