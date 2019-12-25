Иркутская область, Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД могут появиться поезда типа «Ласточка», но скоростными они не будут.

Об этом 25 декабря журналистам рассказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. По его словам, с просьбой приобрести соответствующий подвижной состав для движения по маршруту Улан-Удэ – Иркутск к руководству ОАО «РЖД» обратился глава Бурятии Алексей Цыденов. Закупить их вполне возможно одномоментно, отметил руководитель ВСЖД, но необходимо еще и обслуживать. Поэтому сначала запланирована модернизация депо на Военном городке в Иркутске как одного из наиболее современных. После этого можно будет говорить о приобретении подвижного состава.

При этом Василий Фролов отметил, что скоростным поезд все равно не будет. Этому две причины – во-первых, на этом участке дорога имеет по одному пути в каждом направлении, по ним двигаются не только пассажирские, но и товарные поезда, идущие в своем режиме – обогнать их невозможно. Кроме того, маршрут пролегает по сложному и извилистому горноперевальному участку, где на многих отрезках чисто технически невозможно развить скорость более 60 км в час.

Он также отметил, что плюсом запуска «Ласточки» на ВСЖД будет повышенный комфорт пассажиров.