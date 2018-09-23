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24.09.2018

На ВСЖД на четыре дня изменят расписание 14 поездов

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 28 сентября на ВСЖД изменится расписание 14 пассажирских поездов дальнего следования. Изменения в расписании вызваны проведением работ по модернизации участка Забитуй – Черемхово, которые проводятся в рамках летней путевой кампании.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, корректировки коснутся поездов № 58 Кисловодск – Иркутск, 70 Москва – Чита, 78 Новосибирск – Нерюнгри, 88 Усть-Илимск – Иркутск, 82 Москва – Улан-Удэ, 100 Москва – Владивосток, 99 Владивосток – Москва, 57 Иркутск – Кисловодск, 1 Владивосток – Москва, 205 Иркутск - Анапа, 7 Владивосток – Новосибирск, 207 Владивосток – Новокузнецк, 81 Улан-Удэ – Москва, 87 Иркутск – Усть-Илимск.

Движение автотранспортных средств через железнодорожные переезды на этом участке (5049 и 5053 км) во избежание скопления машин будет регулироваться сигналистами.

Восточно-Сибирская  железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием поездов.

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