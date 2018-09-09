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10.09.2018

На ВСЖД с 10 сентября изменится расписание нескольких поездов

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 10 сентября на ряде участков Восточно-Сибирской железной дороги изменяется расписание движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С 10 по 13 сентября изменяется расписание:

  • поезда №№ 1 Владивосток – Москва, 78 Новосибирск – Нерюнгри, 100 Москва – Владивосток, 270 Адлер-Чита, 77 Нерюнгри – Новосибирск, 269 Чита – Адлер, 69 Чита – Москва проследуют участок Китой – Кижа с изменением действующего расписания от 1 до 42 минут;
  • поезда №№ 305 Улан-Батор – Иркутск, 321 Забайкальск – Иркутск, 149 Улан-Удэ – Иркутск, 7 Владивосток-Новосибирск, 207 Владивосток-Новокузнецк, 99 Владивосток-Москва проследуют участок Танхой – Слюдянка-2 с изменением действующего расписания на 3 минуты;
  • поезда №№ 82 Москва – Улан-Удэ, 150 Иркутск-Улан-Удэ проследуют участок Слюдянка-1 – Улан-Удэ с изменением действующего расписания от 2 до 28 минут;
  • поезд 71 Улан-Удэ-Северобайкальск проследует участок Переемная – Усолье-Сибирское с изменением действующего расписания от 1 до 4 минут;
  • поезд 81 Улан-Удэ-Москва проследует участок Улан-Удэ – Тайшет с изменением действующего расписания от 1 до 34 минут;
  • поезд 361 Наушки-Иркутск проследует участок Посольская – Слюдянка-2 с изменением действующего расписания от 1 до 7 минут.

С 10 по 14 сентября 2018 г. на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения пассажирских поездов №№ 76 Москва – Нерюнгри, 82 Москва – Улан-Удэ, 2 Москва – Владивосток, 20 Москва – Пекин, 70 Москва – Чита, 206 Анапа – Иркутск, 230 Анапа – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 5 минут.

  • Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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