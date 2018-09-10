|Транспорт
|11.09.2018
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На ВСЖД с 11 по 22 сентября изменят расписание несколько электричек и поездов
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Иркутская область, Бурятия, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание нескольких электричек и поездов дальнего следования изменится на ВСЖД с 11 по 22 сентября.
Так, по другому расписанию будут ходить следующие пригородные поезда:
Кроме того, на участке ВСЖД от станции Тайшет до станции Слюдянка на этот период изменяется расписание движения пассажирских поездов №78 Новосибирск – Нерюнгри, №58 Кисловодск – Иркутск, №70 Москва – Чита, №88 Усть-Илимск – Иркутск, №87 Иркутск – Усть-Илимск, №82 Москва – Улан-Удэ, №100 Москва – Владивосток. Изменения в графике движения от действующего расписания составят от 1 до 40 минут.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, пктуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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