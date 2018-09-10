На ВСЖД с 11 по 22 сентября изменят расписание несколько электричек и поездов

Иркутская область, Бурятия, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание нескольких электричек и поездов дальнего следования изменится на ВСЖД с 11 по 22 сентября.

Так, по другому расписанию будут ходить следующие пригородные поезда:

№6126 сообщением Зима – Черемхово будет отправляться со станции Зима в 7.34 вместо 7.07 и прибывать на станцию Черемхово в 9.55;

№6104 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский будет отправляться со станции Черемхово в 10.25 вместо 9.56 и прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 13.09;

№6314 сообщением Половина – Большой Луг будет отправляться со станции Половина в 9.18 вместо 8.53 и прибывать на станцию Большой Луг в 12.53;

№6321 сообщением Иркутск-Пассажирский – Черемхово будет отправляться со станции Иркутск-Пассажирский в 19.39 вместо 19.09 и прибывать на станцию Черемхово в 22.25.

Кроме того, на участке ВСЖД от станции Тайшет до станции Слюдянка на этот период изменяется расписание движения пассажирских поездов №78 Новосибирск – Нерюнгри, №58 Кисловодск – Иркутск, №70 Москва – Чита, №88 Усть-Илимск – Иркутск, №87 Иркутск – Усть-Илимск, №82 Москва – Улан-Удэ, №100 Москва – Владивосток. Изменения в графике движения от действующего расписания составят от 1 до 40 минут.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, пктуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».