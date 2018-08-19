|Транспорт
|20.08.2018
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На ВСЖД с 21 августа по 7 сентября изменится расписание нескольких поездов
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Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 21 августа по 7 сентября 2018 года на ВСЖД изменится расписание движения нескольких поездов дальнего следования. Разница с действующим расписанием составит от одной до 64 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Расписание изменится у поездов:
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на
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