На ВСЖД с 21 августа по 7 сентября изменится расписание нескольких поездов

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 21 августа по 7 сентября 2018 года на ВСЖД изменится расписание движения нескольких поездов дальнего следования. Разница с действующим расписанием составит от одной до 64 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Расписание изменится у поездов:

№100 Москва – Владивосток,

№82 Москва – Улан-Удэ,

№1 Владивосток – Москва,

№19 Пекин – Москва,

№69 Чита – Москва,

№269 Чита – Адлер,

№270 Адлер – Чита,

№71 Улан-Удэ – Северобайкальск,

№3 Пекин – Москва,

№5 Улан-Батор – Москва,

№921 Иркутск – Москва,

№7 Владивосток – Новосибирск,

№207 Владивосток – Новокузнецк,

№77 Нерюнгри – Новосибирск,

№922 Иркутск – Улан-Батор,

№78 Новосибирск – Нерюнгри,

№150 Иркутск – Улан-Удэ,

№170 Анапа – Чита,

№305 Улан-Батор – Иркутск,

№321 Забайкальск – Иркутск,

№149 Улан-Удэ – Иркутск,

№81 Улан-Удэ – Москва,

№99 Владивосток – Москва,

№361 Наушки – Иркутск,

№169 Чита – Анапа.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» .