ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Транспорт
20.08.2018

На ВСЖД с 21 августа по 7 сентября изменится расписание нескольких поездов

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 21 августа по 7 сентября 2018 года на ВСЖД изменится расписание движения нескольких поездов дальнего следования. Разница с действующим расписанием составит от одной до 64 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Расписание изменится у поездов:

  • №100 Москва – Владивосток,
  • №82 Москва – Улан-Удэ,
  • №1 Владивосток – Москва,
  • №19 Пекин – Москва,
  • №69 Чита – Москва,
  • №269 Чита – Адлер,
  • №270 Адлер – Чита,
  • №71 Улан-Удэ – Северобайкальск,
  • №3 Пекин – Москва,
  • №5 Улан-Батор – Москва,
  • №921 Иркутск – Москва,
  • №7 Владивосток – Новосибирск,
  • №207 Владивосток – Новокузнецк,
  • №77 Нерюнгри – Новосибирск,
  • №922 Иркутск – Улан-Батор,
  • №78 Новосибирск – Нерюнгри,
  • №150 Иркутск – Улан-Удэ,
  • №170 Анапа – Чита,
  • №305 Улан-Батор – Иркутск,
  • №321 Забайкальск – Иркутск,
  • №149 Улан-Удэ – Иркутск,
  • №81 Улан-Удэ – Москва,
  • №99 Владивосток – Москва,
  • №361 Наушки – Иркутск,
  • №169 Чита – Анапа.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске