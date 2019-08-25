На ВСЖД с 27 августа по 6 сентября временно изменится расписание движения поездов

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Расписание движения нескольких пассажирских поездов по Восточно-Сибирской железной дороге с 27 августа по 6 сентября 2019 года временно изменится. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В эти дни с отклонением от действующего расписания от 1 до 28 минут по ВСЖД будут следовать пассажирские поезда:

№ 69 Чита – Москва,

№ 57 Иркутск – Кисловодск,

№ 82 Москва – Улан-Удэ,

№ 169 Чита – Анапа,

№ 87 Иркутск – Усть-Илимск.

Кроме того, 27 и 29 августа поезд №150 Иркутск – Улан-Удэ будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 14:50 (вместо 14:30), на ст. Улан-Удэ будет прибывать в 22:41 (вместо 22:20).

Что касается 28 августа, то расписание поезда №150 Иркутск – Улан-Удэ остается без изменений: отправление со станции Иркутск-Пассажирский в 14:30, прибытие на станцию Улан-Удэ в 22:20.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.