|Транспорт
|26.08.2019
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На ВСЖД с 27 августа по 6 сентября временно изменится расписание движения поездов
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Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Расписание движения нескольких пассажирских поездов по Восточно-Сибирской железной дороге с 27 августа по 6 сентября 2019 года временно изменится. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В эти дни с отклонением от действующего расписания от 1 до 28 минут по ВСЖД будут следовать пассажирские поезда:
Кроме того, 27 и 29 августа поезд №150 Иркутск – Улан-Удэ будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 14:50 (вместо 14:30), на ст. Улан-Удэ будет прибывать в 22:41 (вместо 22:20).
Что касается 28 августа, то расписание поезда №150 Иркутск – Улан-Удэ остается без изменений: отправление со станции Иркутск-Пассажирский в 14:30, прибытие на станцию Улан-Удэ в 22:20.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах,