На ВСЖД упростили процедуру оформления билета на грудничков

Иркутская область, Бурятия, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Упрощена процедура оформления билета на поезда дальнего следования для новорожденных. Теперь это можно сделать на основании справки из роддома, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Оформить билет на ребенка до одного месяца можно на основании сведений из медицинского свидетельства о рождении, выданного государственным или коммерческим учреждением здравоохранения. В проездном документе отражается фамилия ребенка (родителя или иного лица), указанная в медицинском свидетельстве о рождении, а также его серия и номер.

Ранее для оформления билета на ребенка требовалось свидетельство о рождении, выданное в ЗАГСе. Нововведение предусмотрено постановлением правительства РФ №545 от 30 апреля 2019 года.

Оформить билет на новорожденного ребенка можно в железнодорожных кассах.