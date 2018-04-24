На ВСЖД временно изменили расписание нескольких электричек на участке Тайшет-Нижнеудинск

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С 24 по 27 и 29 апреля, а также 1-5, 7-11 и 13 мая 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание пригородных электропоездов №6402 и 6401, а с 24 по 27 апреля, с 1 по 4, с 8 по 11 мая – №6404 и 6403.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, пригородный поезд №6402 сообщением Тайшет – Нижнеудинск в эти дни будет отправляться со станции Тайшет в 7:25 вместо 7:22, прибывать на станцию Нижнеудинск в 10:53.

Пригородный поезд №6401 сообщением Нижнеудинск – Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 7:10 вместо 6:54, прибывать на станцию Тайшет в 10:23.

Пригородный поезд №6404 сообщением Тайшет – Нижнеудинск в эти дни будет отправляться со станции Тайшет в 16:24 вместо 16:15, прибывать на станцию Нижнеудинск в 19:52.

Пригородный поезд №6403 сообщением Нижнеудинск – Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17:11 вместо 17:25, прибывать на станцию Тайшет в 20:21.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».