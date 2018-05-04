|Транспорт
|04.05.2018
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Навигацию-2018 начал Осетровский речной порт
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Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ГК «Старвей» начала навигацию на верхней Лене – 30 апреля 2018 года Осетровский речной порт приступил к погрузке сразу семи судов.
Как сообщает пресс-служба предприятия, 4 мая караван из пяти составов судов Осетровской судоходной компании вышел из Усть-Кута:
В Осетровском порту уже идет погрузка очередных составов Осетровской судоходной компании, которые выйдут в пункты назначения до конца недели: СК 2050, МП-2574 и МП 3351.
– В навигацию этого года через Осетровский речной порт должно пройти более 800 тысяч тонн грузов, – отмечает руководитель бизнес-направления «Логистика» ГК «Старвей» Аркадий Лавров. – Порядка 300 тысяч тонн мы перевезем по реке собственным флотом. В этом году у нас будет работать только на верхней Лене 30 собственных составов, по сравнению с прошлым годом их число возросло почти втрое за счет вхождения в ГК «Старвей» судоходных компаний «Вилюй» и «Якутск». Активное начало навигации в сочетании с увеличенным парком речного флота являются залогом того, что мы перевезем большую часть грузов в первую половину навигационного периода.
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