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04.05.2018

Навигацию-2018 начал Осетровский речной порт

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ГК «Старвей» начала навигацию на верхней Лене – 30 апреля 2018 года Осетровский речной порт приступил к погрузке сразу семи судов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 4 мая караван из пяти составов судов Осетровской судоходной компании вышел из Усть-Кута:

  • СОТ 1126 с грузом «Сургутнефтегаза» в Витим;
  • теплоход «Мамакан» с баржей МП 3339 с грузом «Сургутнефтегаза» в Витим;
  • СК 2052 и МП 2837 с грузом «Стройтранснефтегаза» в Витим/Пеледуй;
  • теплоход «Любовь Шевцова» с баржами МП 1376 и МП 1377 с грузом «Стройтранснефтегаза» в Витим;
  • теплоход «Геннадий Хорошилов» с баржей МП 3333 с грузом «Сургутнефтегаза» в Витим.

В Осетровском порту уже идет погрузка очередных составов Осетровской судоходной компании, которые выйдут в пункты назначения до конца недели: СК 2050, МП-2574 и МП 3351.

– В навигацию этого года через Осетровский речной порт должно пройти более 800 тысяч тонн грузов, – отмечает руководитель бизнес-направления «Логистика» ГК «Старвей» Аркадий Лавров. – Порядка 300 тысяч тонн мы перевезем по реке собственным флотом. В этом году у нас будет работать только на верхней Лене 30 собственных составов, по сравнению с прошлым годом их число возросло почти втрое за счет вхождения в ГК «Старвей» судоходных компаний «Вилюй» и «Якутск». Активное начало навигации в сочетании с увеличенным парком речного флота являются залогом того, что мы перевезем большую часть грузов в первую половину навигационного периода.

СПРАВКА:

  • В ГК «Старвей» входят АО «Осетровский речной порт», ОП «Осетровская судоходная компания», ООО «Речсервис», ООО «Ленская грузовая компания», ООО «Речной порт Якутск», ООО «Судоходная компания «Якутск», ООО «Судоходная компания «Вилюй», ООО «Старвей-Логистика» и группа автотранспортных предприятий «АльянсАвтоГрупп». ГК «Старвей» также осуществляет оперативное управление транспортно-логистическом центром АО «Госснабсбыт Якутии» в Нижнем Бестяхе.

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