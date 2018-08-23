Недостатки выявили на двух построенных в 2017 году крупных автодорогах Иркутской области

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На автодорогах «Иркутск-Листвянка с 12 по 21 км» (Байкальский тракт) и Тайшет-Чуна-Братск, сданных в 2017 году, выявили строительные недочеты. Их должны устранить до 30 сентября этого года, сообщает пресс-служба регправительства.

Как отметил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, основные нарекания по Байкальскому тракту – это просадки земляного полотна и соответственно проезжей части. Кроме того, есть замечания по обустройству, тротуарам, устройству труб – все это выявила комиссия, которая совершала выездные обследования объекта. На объекте «Тайшет-Чуна-Братск» были зафиксированы размывы, указаны замечания по мостам.

Напомним, с мая этого года Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, которая являлась заказчиком по этим объектам, начала претензионную работу по исполнению подрядчиками гарантийных обязательств в рамках указанных контрактов. Генеральным подрядчиком на указанном отрезке Байкальского тракта выступало ООО «ЗБСМ МК-162» (генеральный директор С. М. Курбайлов), эта же компания выполняла работы на отрезке дороги Тайшет-Чуна-Братск с 114 по 117 км и выступала субподрядчиком на этой же трассе с 117 по 155 км.

Подрядчику были направлены письма с указанием выявленных недостатков и сроков, в которые необходимо устранить замечания. Дирекция подписала с ООО «ЗБСМ МК-162» график устранения выявленных замечаний, согласно которому планировалось их полное устранение до конца июля этого года.

На днях в адрес подрядчика Дирекцией было направлено еще одно претензионное письмо о неисполнении гарантийных обязательств, так как не все замечания были устранены. Так, на Байкальском тракте асфальтобетонное покрытие и откосы насыпи пешеходных дорожек на транспортной развязке в поселке Молодежный Иркутского района имеют продольные трещины, необходимо восстановить барьерное ограждение, отмечена просадка земляного полотна в районе устройства трубы и другие замечания. На втором объекте на сегодняшний день не устранено разрушение асфальтобетонного покрытия на 117 км, геометрические размеры водоотводного лотка на всем протяжении не соответствуют проекту, а также еще несколько недочетов. В претензии от Дирекции содержится требование о подготовке графика устранения замечаний и их ликвидация в кратчайшие сроки.