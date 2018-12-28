Несколько электричек в Иркутской области отменят на новогодние праздники

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с низким спросом в период новогодних праздников в Иркутской области будут отменены некоторые пригородные поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.

1 и 2 января 2019 года – №6307 Большой Луг – Иркутск-Пассажирский;

1, 2, 5 января 2019 года – №6602 Слюдянка – Выдрино, №6601 Выдрино – Слюдянка;

1 января 209 года – №6041 Торея – Чуна, №6042 Чуна – Вихоревка;

4 января 2019 года – №6060 Вихоревка – Речушка;

5 января 2019 года – №6055 Речушка – Вихоревка.

1 января 2019 года пригородный поезд №6335 Байкальск – Иркутск-Сортировочный будет следовать по маршруту Слюдянка – Иркутск-Сортировочный.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».