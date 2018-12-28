|Транспорт
|29.12.2018
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Несколько электричек в Иркутской области отменят на новогодние праздники
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Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с низким спросом в период новогодних праздников в Иркутской области будут отменены некоторые пригородные поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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