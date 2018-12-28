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29.12.2018

Несколько электричек в Иркутской области отменят на новогодние праздники

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с низким спросом в период новогодних праздников в Иркутской области будут отменены некоторые пригородные поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.

  • 1 и 2 января 2019 года – №6307 Большой Луг – Иркутск-Пассажирский;
  • 1, 2, 5 января 2019 года – №6602 Слюдянка – Выдрино, №6601 Выдрино – Слюдянка;
  • 1 января 209 года – №6041 Торея – Чуна, №6042 Чуна – Вихоревка;
  • 4 января 2019 года – №6060 Вихоревка – Речушка;
  • 5 января 2019 года – №6055 Речушка – Вихоревка.
  • 1 января 2019 года пригородный поезд №6335 Байкальск – Иркутск-Сортировочный будет следовать по маршруту Слюдянка – Иркутск-Сортировочный.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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