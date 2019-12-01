|Транспорт
|29.11.2019
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Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ будет расширен
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Бурятия, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Площадь аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Байкал» в Улан-удэ будет увеличена с 5 тысяч до 6,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщает
– Увеличение площади проекта аэровокзального комплекса связано с решением обеспечения максимально комфортного обслуживания пассажиров в новом терминале, – заявил он.
Предполагается, что в июне 2020 года планируется получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию и в августе приступить к строительству. Ввести объект в эксплуатацию предполагается летом 2021-го. После этого «Новапорт» приступит к капитальному ремонту действующего терминала с изменением дизайна под зарубежные перевозки.
Аэропорт Байкал в Улан-Удэ является крупным региональным авиационным центром, обслуживающим регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки как на внутрироссийских маршрутах, так и на международных воздушных линиях. Его пассажиропоток составляет свыше 400 тысяч человек в год.
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