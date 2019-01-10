ОАК намерен обжаловать запрет США на работу поставщиков по лайнеру МС-21

Москва, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа строительства лайнера МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, будет реализована с композитным крылом из отечественных компонентов. Об этом со ссылкой на президента ОАК, куда входит корпорация «Иркут», Юрия Слюсаря сообщает пресс-служба предпприятия.

– С 2014 года идет работа авиапрома с Росатомом, ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов, – заявил он.

Как подчеркнул глава ОАК, «эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14».

При этом Юрий Слюсарь отметил, что «запрет американских властей поставщикам работать с российской высокотехнологичной компанией «АэроКомпозит» по гражданскому продукту МС-21 для нас необъясним. Мы начали процедуру обжалования этого решения».

Сейчас в рамках программы МС-21 ведутся летные и наземные испытания первых опытных самолетов МС-21-300. Началось изготовление деталей и узлов первых машин, предназначенных для поставки заказчикам.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что американские санкции перекрыли поставки для самолета МС-21 . Ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии. Это может задержать запуск самолета в серию, который планировался на 2020 год, еще на несколько лет, сообщает издание.