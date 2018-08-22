Объединённая авиастроительная корпорация войдёт в Ростех

Москва, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), с которой планировалось объединить корпорацию «Иркут» и «Гражданские самолёты Сухого», войдёт в Ростех. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова сообщает «Интерфакс».

– Мы сделали оценку развития отрасли с точки зрения повышения эффективности управления, достижения «синергетического» эффекта от взаимодействия компании с предприятиями госкорпорации и их ключевыми поставщиками, – сказал министр.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в соответствии с указом президента РФ от 20 ноября 2006 года. На сегодняшний день ОАК включает в себя около 30 предприятий, в том числе, разработчиков и производителей самолётов марки «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», а также новых – SSJ, МС-21. На сегодняшний день наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения, как для министерства обороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

Госкорпорация Ростех создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Организации Ростеха поставляют продукцию на рынки более 70 стран. В госкорпорацию входит «Рособоронэкспорт» – единственный российский спецэкспортер вооружений.