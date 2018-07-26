Общественный транспорт в День Победы в Иркутске будет ходить до полуночи

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая муниципальный общественный транспорт будет работать до 24.00 ночи. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства мэрии Елена Федорова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К праздничным торжествам в городе будут приведены в порядок мемориалы, памятники, обелиски, мемориальные доски и воинские захоронения. Также на улицах областного центра будет размещено более 100 различных праздничных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, всего в столице Приангарья запланировано ко Дню Победы около 300 мероприятий. Подробный план размещен на сайте администрации Иркутска. Мэр поручил главам округов уделить пристальное внимание ветеранам.

Тренировки торжественного шествия подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона пройдут на площади графа Сперанского 2, 4 и 5 мая с 19.00 до 22.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 17.00 до 22.00. Движение транспорта на время проведения репетиций в центре города будет изменено.

В планах на 9 мая: молодежный митинг и праздничное шествие подразделений силовых структур Иркутского местного гарнизона, ветеранских организаций, общественных объединений, молодежи, школьников, жителей и гостей города Иркутска, торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, мастер-класс по постройке модели танка «Иркутский комсомолец», народные гуляния в сквере имени Кирова и в округах. Празднование Дня Победы завершится салютом в 22.00 на Нижней набережной реки Ангара.

9 мая с 8:00 до 24:00 будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий. На усиленный режим работы перейдут коммунальные службы, полиция и сотрудники ГИБДД.