ТЕМЫ
Архив
< Июль 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Транспорт
25.04.2018

Общественный транспорт в День Победы в Иркутске будет ходить до полуночи

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая муниципальный общественный транспорт будет работать до 24.00 ночи. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства мэрии Елена Федорова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К праздничным торжествам в городе будут приведены в порядок мемориалы, памятники, обелиски, мемориальные доски и воинские захоронения. Также на улицах областного центра будет размещено более 100 различных праздничных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, всего в столице Приангарья запланировано ко Дню Победы около 300 мероприятий. Подробный план размещен на сайте администрации Иркутска. Мэр поручил главам округов уделить пристальное внимание ветеранам.

Тренировки торжественного шествия подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона пройдут на площади графа Сперанского  2, 4 и 5 мая с 19.00 до 22.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 17.00 до 22.00. Движение транспорта на время проведения репетиций в центре города будет изменено.

В планах на 9 мая: молодежный митинг и праздничное шествие подразделений силовых структур Иркутского местного гарнизона, ветеранских организаций, общественных объединений, молодежи, школьников, жителей и гостей города Иркутска, торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, мастер-класс по постройке модели танка «Иркутский комсомолец», народные гуляния в сквере имени Кирова и в округах. Празднование Дня Победы завершится салютом в 22.00 на Нижней набережной реки Ангара.

9 мая с 8:00 до 24:00 будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий. На усиленный режим работы перейдут коммунальные службы, полиция и сотрудники ГИБДД.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске