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01.04.2019

Оплату парковки в аэропорту Иркутска полностью автоматизировали

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Процесс оплаты парковки в аэропорту Иркутска сделали полностью автоматическим. Расплачиваться теперь нужно через один из пяти терминалов, установленных на выезде с парковки, сообщается на странице аэропорта в соцсети «Фейсбук».

Водителей просят готовить платёжные карты и наличные заранее, чтобы избежать заторов. В аэропорту Иркутска отмечают, что попасть на парковку можно по одному из двух заездов, организованных рядом друг с другом. Если к одному из них скопилась очередь, можно подъехать ко второму.

При этом у терминала международных авиалиний два выезда и один терминал оплаты. Если на выезде перед ним скопилась очередь, можно проехать к зоне выезда у терминала внутренних линий.

У терминала внутренних линий четыре выезда, выстроенных в ряд, и четыре терминала оплаты. Они находятся немного дальше, но менее загружены.

КООРДИНАТЫ:

  • По всем вопросам можно обратиться к контролёрам парковки в любой из зон въезда или выезда, а также по телефону: 8-914-8-996-718.

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