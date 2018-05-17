Определен подрядчик на выполнение капремонта участка дороги Братск – Усть-Илимск

Усть-Илимский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Определен подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги Братск – Усть-Илимск в Усть-Илимском районе. По результатам открытого аукциона им стало ООО «Профильная компания «Сибирь», цена контракта 331,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгения Липатова, подрядчику предстоит выполнить работы по устройству новой дорожной одежды с применением геосинтетических материалов, капитальный ремонт двух водопропускных труб и ремонт моста через реку Мостырка. Капремонт будет производиться на пятикилометровом участке – со 185-го по 190-й км трассы, с вводом в эксплуатацию в 2019 году.

Кроме того, в апреле этого года был проведен конкурс на выполнение ремонта автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск на участке с 221-го по 230-й км в Усть-Илимском районе. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 166,6 млн рублей. Также в рамках содержания автодороги будет выполнен текущий ремонт на участке с 22-го по 27-й км этой трассы, проходящей по территории Братского района.

– Ежегодно ведутся работы и по выборочному восстановлению дорожного покрытия этой автодороги. Так, в 2017 году такие работы проводились на участках дороги со 164-го по 173-й км. Также в прошлом году было отремонтировано восемь км дороги с 213-го по 221-й км, на это было выделено 160 млн рублей из областного бюджета. Работы разбиты на этапы, там, где необходимо, капиталим, местами делаем выборочный ремонт, – пояснил Евгений Липатов.

Напомним, жалобы на состояние дороги Братск – Усть-Илимск от жителей поступали во время прямой линии губернатора Иркутской области, которая состоялась осенью прошлого года. Люди писали о том, что дорога в плачевном состоянии и спрашивали, когда ее восстановят.