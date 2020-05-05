Открыто прямое авиасообщение между Иркутском и Камчаткой

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) принял первый рейс авиакомпании S7 из Иркутска.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, пассажиры теперь могут воспользоваться прямыми перелетами по маршруту Иркутск – Петропавловск-Камчатский и обратно на самолетах Airbus A320neo, рассчитанных на 164 пассажира.

Авиасообщение осуществляется один раз в неделю. До 17 мая рейсы из/в Иркутск будут выполняться по воскресеньям. С 20 мая рейсы из Иркутска планируется выполнять по средам с прибытием на полуостров на следующий день. Вылеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Иркутск будут осуществляться по четвергам. Прямой перелет занимает 5 часов 25 мин.