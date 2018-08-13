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13.08.2018

Первый камень нового терминала иркутского аэропорта заложат 19 августа

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 августа намерены заложить первый камень нового терминала аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония пройдёт во время празднования Дня воздушного флота.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что инвестировать в строительство нового терминала иркутского аэропорта будет Ростех. Позже представители госкорпорации сообщили, что предприятие лишь рассматривает такую возможность, но договорённостей достигнуто по этому вопросу не было.

Тем не менее, «Аэропорт Иркутск» передал в субаренду на 10 лет участок, на котором будет построен новый терминал, компании «Рампорт Безопасность». Одним из учредителей «Рампорт Безопасность», согласно выписке из ЕГРЮЛ, было АО «Рампорт Аэро», чьим партнером является Ростех. Предприятие «Рампорт Безопасность», по словам представителей правительства Иркутской области, является хозяйствующим субъектом, а не инвестором.

Напомним, в 2015 году правительство РФ передало 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Однако до последнего времени судьба аэроузла оставалась неясной, поскольку все планы ограничивались только разговорами.

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