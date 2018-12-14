Пеший ледовый переход и ледовая переправа открыты в Иркутской области на реке Лена

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Пеший ледовый переход и ледовая переправа открыты 11 декабря в Иркутской области на реке Лена.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пеший переход связал центральную часть Киренска с микрорайоном Пролетарский. Перед вводом в эксплуатацию он прошел техническое освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам и специалистами местной администрации. Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами. Здесь ежедневно будет замеряться толщина льда. Сейчас она варьируется в пределах 11-21 сантиметра.

Инспекторы отмечают, что движение по льду безопасно для пешеходов, но не для транспорта, поэтому выезд на лёд категорически запрещён. Для автомобилистов здесь выставлены запрещающие дорожные знаки.

Также на реке Лене была открыта ледовая переправа на участке автодороги Верхоленск-Магадан в Качугском районе. В этом месте допустим проезд транспортных средств весом до 30 тонн.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают о необходимости соблюдения правил при движении по ледовым дорогам. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле, приоткрыть двери.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется. На переправах запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, переезжать переправу в неогражденных местах.