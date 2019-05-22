По аэропорту Иркутска проведут депутатскую проверку

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области инициировали проверку во вопросу неисполнения правительством региона указа президента РФ от 31 декабря 2014 года, который касается повышения эффективности транспортного обеспечения региона. Речь идёт о судьбе иркутского аэропорта.

Как напомнил на сессии ЗС 22 мая председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов, именно тогда региону в собственность передали имущественный комплекс международного аэропорта Иркутск.

– По истечению пяти лет поручение президента не выполнено. Более того, по причине бездействия правительства Иркутской области, выделенные для реализации указа президента РФ 24 млрд рублей федерального софинансирования в строительство нового аэропорта, исключены из федеральной программы развития транспортной инфраструктуры. Это подрывает репутацию Иркутской области в глазах федерального центра при выделении государственного финансирования проектов развития региона, – сказал Николай Труфанов.

Депутат напомнил, что в 2018 году ФАС возбудила административное дело по ситуации вокруг аэропорта Иркутска. Кроме того, в последнее время в федеральных и региональных СМИ обсуждается тема о необходимости возврата иркутского аэропорта в федеральную собственность как способ реализовать указ президента РФ.

– Считаем, что для органов власти Иркутской области такой разворот ситуации по аэропорту будет иметь крайне негативные последствия, и не только в репутационном плане. В случае возврата аэропорта в федеральную собственность региональный бюджет потеряет значительные средства, так необходимые для решения острых социальных проблем в регионе, – сказал Николай Труфанов. – К примеру, только проведение конкурса, предусмотренного указом, даст серьёзный дополнительный источник пополнения доходной части регионального бюджета, включая налоги на имущество, НДФЛ, даст дополнительные рабочие места. Например, только проведение аналогичных конкурсов в Перми пополнило региональный бюджет на 1,5 млрд рублей, в Красноярске – на 4,05 млрд рублей, в Петропавловске-Камчатском – на 3,5 млрд рублей.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на это ответил, что большая часть сказанного депутатом вообще не имеет оснований.

– Есть очень интересный юридический вопрос с точки зрения того, как должна была осуществляться процедура. На тот момент закона о государственно-частном партнёрстве не было, потому вопросы привлечения инвестиций могли по-разному решаться. Кроме того, в совете директоров предполагается участие депутатов. Что мешает рассматривать эти вопросы? – сказал он.

Также председатель правительства Иркутской области отметил, что ФАС возбудила дело по жалобе британской компании, которая вообще никакого отношения к региону не имеет.

– Что касается работы с Минтрансом РФ. Первичный проект, который был подготовлен в Иркутской области давно, не прошёл Главгосэкспертизу по причинам, не зависящим от субъекта. Сегодня ведётся плановая работа по актуализации ПСД, – сказал Руслан Болотов. – В том числе жалобы этих британских компаний нам мешают нормальным образом подготовить ПСД и все процедуры. У нас достаточно механизмов решения вопросов в рабочем порядке. Полностью не согласен ни с постановкой вопроса, ни с озвученными фактами.

На это Николай Труфанов ответил, что раз нет нарушений, то ничто не мешает провести депутатскую проверку, установить это и снять с рассмотрения Заксобрания.

– Иностранцы, приезжающие в Иркутскую область, нередко спрашивают, когда мы решим проблему с аэропортом. Мы поднимаем тему не с чистого листа, она будоражит общество, проблема существует. За пять лет-то, наверное, можно было разработать ПСД и разыграть тендер. Что мешает привлечь инвестора и пойти по пути строительства аэропорта? Мы эти вопросы поднимали, а ответов нет, решения нет, аэроузла нет, – заметил парламентарий.

Депутат Андрей Левченко заявил, что если вопрос так и будут перекидывать «с больной головы на здоровую», новый аэропорт в Иркутске однозначно не появится.

– Что мы имеем на сегодняшний день? По инициативе ФАС остановлены все работы по проектированию строительства нового терминала. Мы все об этом знаем: есть судебный запрет на эти работы. Уже почти год с ФАС судится правительство, сам аэропорт, им не дают работать, – сказал руководитель фракции КПРФ в Заксобрании. – Какая-то британская компания инициировала проверку ФАСа. Вам не кажется, что это странно выглядит? Мне кажется, что это какие-то действия конкурирующих компаний, которые хотели бы получить аэропорт в свою собственность. Я считаю, что мы этому должны положить конец.

Взамен депутатской проверки Андрей Левченко предложил направить парламентский запрос в ФАС. Это, по его мнению, было бы полезнее и способствовало бы более быстрому окончанию инспекции антимонопольщиков.

– Если там были нарушения, почему они не были в течение недели установлены и вынесены решения? Мы слышали про обыски в прошлом году – где результат? Май заканчивается, а результата ноль. Надо попросить ФАС нас не тормозить, чтобы мы получили новое здание терминала. Я не думаю, что кто-то из депутатов, кто подписал просьбу о проверке, думает, что губернатор наш или председатель правительства не хотят нового терминала в Иркутске. Это нонсенс. Все хотят этого. Мы строим школы, больницы, детсады, а вот аэропорт губернатор не хочет строить – ну это же, я считаю, неправильное утверждение, – говорит Андрей Левченко.

Николай Труфанов поддержал предложение о парламентском запросе в ФАС, но инициативу о проверке отменять не стал, подчеркнув, что она поможет депутатам достичь прозрачности в вопросе.

– Сытый голодного не разумеет, – резко вступил в разговор зампред ЗС Александр Ведерников. – Большинство из тех регионов, которым выделялись деньги, аэропорты уже построили. Если бы вся эта кривая схема шла через обычный конкурс, никаких возражений ни у кого бы не было. Поэтому мы не договоримся по этому вопросу и не надо терять время.

Депутат Лариса Егорова напомнила коллегам, что они представляют интересы не губернатора или правительства Иркутской области, а населения.

– Руслан Болотов сегодня был эмоционален, а у меня сразу возникает вопрос: а почему? Мы обсуждаем, вообще-то, депутатскую проверку. И почему-то дошли аж до Британии... Информация по аэропорту разная, не все депутаты владеют ситуацией, я уж не говорю о жителях. Ни у кого не стоит задачи как-то уничижить губернатора или правительство. Но почему вы не допускаете к вопросу депутатов? – поинтересовалась Лариса Егорова.

Коллегу поддержал и Виктор Побойкин, заметив, что «когда такое большое количество людей против проверки – это значит только одно: проверку надо проводить».

Инспекцией займётся группа, в которую вошли по два представителя от каждой партии. От «Справедливой России» – Лариса Егорова, Александр Гаськов, от «Гражданской платформы» – Ольга Безродных, Евгений Бакуров, от «Единой России» – Наталья Дикусарова, Николай Труфанов, от ЛДПР – Георгий Любенков, Дмитрий Бриток, от КПРФ – Андрей Левченко, Андрей Андреев. Проверка будет проходить в течение трёх месяцев.