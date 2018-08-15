По столкновению баржи и сухогруза на севере Иркутской области возбудили уголовное дело

Усть-Кутский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По факту столкновения баржи и сухогруза на реке Лена в Усть-Кутском районе, которое произошло в мае 2018 года, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инспекторы во время проверки установили, что причиной инцидента стало нарушение правил безопасности движения в условиях ограниченной видимости при судовом ходе шириной менее 100 метров.

– В результате столкновения баржа «МТТ-1419» и теплоход «СОТ-1128» получили существенные повреждения. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 4,7 млн рублей, – рассказали в прокуратуре.

Напомним, столкновение произошло ночью вблизи поселка Верхнемарково. Сухогруз был гружён углём, а баржа – древесиной.