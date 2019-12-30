«Победе» отказано в перелетах из Иркутска в Таиланд

Иркутск, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпании «Победа» отказано в допуске на осуществление перелетов из Иркутска в Таиланд (на Пхукет и в Бангкок). Соответствующий приказ Федерального агентства воздушного транспорта РФ был подписан 31 декабря 2019 года.

Таким образом, иркутяне, рассчитывающие бюджетно слетать на новогодние каникулы в теплую страну, не смогут реализовать свои планы. Им придется воспользоваться более дорогими вариантами перелета.

К слову, этим же приказом от 31 декабря в зарубежье разрешено летать из Иркутска авиакомпаниям «Уральские авиалинии» (обслуживание рейсов в китайский Сиань), «Сибирь» (в китайский Ченду; в Пхукет и Бангкок королевства Таиланд), «Северный Ветер» (Пхукет), ИрАэро (Карши, Узбекистан).