Почти 150 авиарейсов из Иркутска в Китай отменены из-за коронавируса

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Из-за вспышки коронавируса в Китае отменено 146 рейсов из Иркутска в Пекин, Гуанчжоу, Маньчжурию, Санью и Гонконг, запланированные на февраль. Об этом сообщается на страницах иркутского аэропорта в соцсетях.

Сообщение с КНР прекратили S7, «ИрАэро», Nordwind, Hainan Airlines, NordStar. На этой неделе было организовано возвращение в Иркутск из Китая российских туристов. Рейсами из Саньи и Пекина прибыли 187 человек.

Напомним, с 24 января по 4 февраля 2020 года были госпитализированы 14 человек с признаками ОРВИ, прибывшие в Иркутскую область из КНР. Случаев коронавирусной инфекции пока не зафиксировано. Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Вместе с тем, специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета проверили температуру всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая. Известно, что ни у кого из них не подтвердился опасный диагноз. Эти меры принимаются в соответствии с планом межведомственных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, который утвержден врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Проверять будут всех пассажиров, прибывших из Китая.