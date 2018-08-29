Под Магистральным пустой тепловоз врезался в иномарку и сошел с рельсов

Казачинско-Ленский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На станции Киренга ВСЖД в районе поселка Магистральный Казачинско-Ленского района вечером 29 августа локомотив без машиниста на переезде врезался в Мицубиси Аутлендер и сошел с рельсов. Пострадали водитель и пассажир иномарки.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, авария произошла на частных подъездных путях необщего пользования, не принадлежащих ОАО «РЖД», локомотив тоже принадлежал частной компании.

Мицубиси в момент столкновения находилась у переезда и пропускала тепловоз. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. В ходе дальнейшего движения маневровый локомотив зашел в тупиковый путь.

Отмечается, что на движение по ВСЖД этот инцидент не повлиял. Проводится расследование. Со своей стороны Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР тоже проводит проверку, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Между тем это не первый случай происшествий с тепловозами в Иркутской области за последнее время. Напомним, в начале этой недели при лобовом столкновении двух электровозов на станции Иркутск-Сортировочный пострадал машинист одного из локомотивов.