ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Транспорт
30.08.2018

Под Магистральным пустой тепловоз врезался в иномарку и сошел с рельсов

Казачинско-Ленский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На станции Киренга ВСЖД в районе поселка Магистральный Казачинско-Ленского района вечером 29 августа локомотив без машиниста на переезде врезался в Мицубиси Аутлендер и сошел с рельсов. Пострадали водитель и пассажир иномарки.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, авария произошла на частных подъездных путях необщего пользования, не принадлежащих ОАО «РЖД», локомотив тоже принадлежал частной компании.

Мицубиси в момент столкновения находилась у переезда и пропускала тепловоз. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. В ходе дальнейшего движения маневровый локомотив зашел в тупиковый путь.

Отмечается, что на движение по ВСЖД этот инцидент не повлиял. Проводится расследование. Со своей стороны Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР тоже проводит проверку, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Между тем это не первый случай происшествий с тепловозами в Иркутской области за последнее время. Напомним, в начале этой недели при лобовом столкновении двух электровозов на станции Иркутск-Сортировочный пострадал машинист одного из локомотивов.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске