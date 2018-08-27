Постоянного перевозчика для услуг по санавиации в Киренском районе так и не нашли

Киренский район, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная процедура по выбору авиаперевозчика с базой в Киренске для оказания медпомощи жителям отдаленных районов Иркутской области не состоялась. Для участия в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщил директор Иркутского областного центра медицины катастроф Виктор Бучинский.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, в марте 2018 года для обеспечения вылетов авиационно-медицинских бригад с целью своевременного оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных и отдаленных районах Приангарья, Иркутский областной центр медицины катастроф начал проведение конкурсных процедур по выбору авиакомпании – поставщика авиационных услуг. Одним из условий стали места базирования воздушных судов в аэропортах Иркутска, Киренска и Нижнеудинска, где расположены его структурные подразделения.

Однако, напомним, ООО «Авиакомпания «Скол», с которой Иркутский областной центр медицины катастроф расторг контракт на оказание авиационных услуг из-за недобросовестного его выполнения со стороны исполнителя, подало жалобу в УФАС по Иркутской области на действия предприятия. Жалоба была признана частично обоснованной, а электронный аукцион аннулирован. По мнению регионального УФАС, включение в один электронный аукцион оказания авиационных услуг сразу в трех зонах с установлением требования о месте базирования воздушных судов в аэропортах трех городов ограничивает доступ к участию в конкурсе, тем самым нарушая действующее законодательство.

– Этот факт стал подтверждением того, что закупка авиационной услуги одновременно по местам базирования воздушных судов в трех городах Иркутской области наиболее целесообразна для деятельности санитарной авиации региона и обеспечивает эффективность ее работы, – сообщают в Минздраве Приангарья.

К слову, Арбитражный суд Иркутской области, куда обратился Иркутский облцентр медицины катастроф, не усмотрел противоречий действующему законодательству в конкурсе на три места базирования санавиации. Эта информация была направлена министром здравоохранения региона Олегом Ярошенко руководителю УФАС по Иркутской области Александру Кулишу.

В период проведения конкурсных процедур вылеты авиационно-медицинских бригад осуществляются региональной авиакомпанией по разовым контрактам. Ситуация по обеспечению своевременного оказания экстренной медицинской помощи с применением санитарной авиации жителям региона находится на особом контроле Правительства и министерства здравоохранения Иркутской области.

С начала года Иркутским областным центром медицины катастроф выполнено 225 вылетов, эвакуированы 352 человека, в том числе 145 детей (из них 100 в возрасте до года).