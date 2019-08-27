Права судоводителей с начала года получили более 800 жителей Приангарья

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году успешно прошли аттестацию на право управлять маломерным судном 819 жителей Иркутской области. С начала года было подано около тысячи заявлений на прохождение аттестации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, удостоверение судоводителя дает право на управление маломерным судном, к которым относятся: маломерное моторное судно, маломерное парусно-моторное судно, гидроциклы, маломерное судно особой конструкции – аэробот, амфибия, экраноплан и другие маломерные моторные суда, специфичные конструктивные признаки которых обеспечивают альтернативные способы их динамического перемещения.

Аттестация проводится в два этапа. Первый – теоретическое тестирование, которое включает в себя вопросы по правилам лоции, навигации, судовождения. Второй – практическая часть с отработкой навыков подхода на судне к утопающему, восьмерки, змейки, знание значений плавучей и береговой навигационной обстановки.

Аттестационные комиссии работают в Иркутске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, Усть-Илимске. По мере необходимости специалисты Центра ГИМС выезжают для приема экзаменов в другие районы области. Удостоверение судоводителя ГИМС нового образца и удостоверения старого образца остаются действительными 10 лет до истечения этого срока.

КООРДИНАТЫ:

График работы комиссии размещен на сайте ГУ МЧС по Иркутской области и на информационных стендах лодочных станций. Консультацию о требованиях, предъявляемых к желающим стать судоводителями, можно получить непосредственно в Центре ГИМС по адресу: Иркутск, улица Красноармейская, 15 или по телефону: 8 (3952) 785-218.